Honor начала продажи тонкого игрового ноутбука Honor Hunter V700

Honor начала продажи тонкого игрового ноутбука Honor Hunter V70026.01.2021 00:39
Honor на официальной сайте начала продажи мощного игрового ноутбука Hunter V700, который предлагают приобрести за 139 990 рублей.
Как обычно, китайский производитель первым покупателям предлагает скидки и подарки.
Так, при заказе Hunter V700 клиент получает скидку 10 тыс. рублей и подарок на выбор. Это может быть роутер, рюкзак, смарт-часы, беспроводная мышь или беспроводные наушники.
В основе Hunter V700 лежит процессор Intel Core i5 десятого поколения и 16 ГБ оперативной памяти, ее можно расширить до 32 ГБ.
В качестве графической системы используется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.
Для хранения информации в Hunter V700 установлен NVMe SSD на 512 ГБ, также есть второй слот для установки второго накопителя.
Экран в аппарате 16,1 дюйма, используется тип матрицы IPS. Разрешение дисплея 1920×1080 пикселей с максимальной яркостью до 300 нит. Частота обновления 144 Гц.
Несмотря на мощную конфигурацию игровой ноутбук является очень тонким – 20 мм, а размеры аппарата не превышают стандартные версии ноутбуков с 15,6-дюймовым дисплеем.
В Honor Hunter V700 применили систему вентиляции Wind Valley, которая состоит из двух вентиляторов, теплоотводов Obsidian, системы самоотчистки и вентиляции клавиатуры.
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