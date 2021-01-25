Honor начала продажи тонкого игрового ноутбука Honor Hunter V700

Honor на официальной сайте начала продажи мощного игрового ноутбука Hunter V700, который предлагают приобрести за 139 990 рублей.

Как обычно, китайский производитель первым покупателям предлагает скидки и подарки.

Так, при заказе Hunter V700 клиент получает скидку 10 тыс. рублей и подарок на выбор. Это может быть роутер, рюкзак, смарт-часы, беспроводная мышь или беспроводные наушники.

В основе Hunter V700 лежит процессор Intel Core i5 десятого поколения и 16 ГБ оперативной памяти, ее можно расширить до 32 ГБ.

В качестве графической системы используется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Для хранения информации в Hunter V700 установлен NVMe SSD на 512 ГБ, также есть второй слот для установки второго накопителя.

Экран в аппарате 16,1 дюйма, используется тип матрицы IPS. Разрешение дисплея 1920×1080 пикселей с максимальной яркостью до 300 нит. Частота обновления 144 Гц.

Несмотря на мощную конфигурацию игровой ноутбук является очень тонким – 20 мм, а размеры аппарата не превышают стандартные версии ноутбуков с 15,6-дюймовым дисплеем.

В Honor Hunter V700 применили систему вентиляции Wind Valley, которая состоит из двух вентиляторов, теплоотводов Obsidian, системы самоотчистки и вентиляции клавиатуры.