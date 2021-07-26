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Honor может выпустить первый флагман Magic3 с режимом съемки блокбастеров

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Камеры смартфона продолжают совершенствоваться, и они уже прекрасно конкурируют с зеркальными фотоаппаратами.

Следующим шагом станет улучшение параметров видеосъёмки.

Смартфон Honor Magic3 получит специальный режим основной камеры, который позволит записывать качественное видео с настройками, соотношением сторон и частоты кадров.

Новый тизер будущего аппарата раскрыл некоторые данные режима под названием «кино», в котором  появилось большое количество настроек, и как ожидается камера в этом режиме будет работать с оптической стабилизацией.

Тизер был опубликован топ-менеджером компании Фан Фэй. По его словам, при создании нового режима разработчики черпали вдохновение «в профессиональном процессе киноиндустрии».

Как в реальности будет работать режим «кино» станет понятно только после тестов.

Honor Honor Magic3
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