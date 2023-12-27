Honor может представить Honor X50 GT уже в следующем месяце

В октябре 2022 года Honor представила в Китае свою новую модель Honor X40 GT. Однако, уже появились сообщения о работе бренда над ее преемником — Honor X50 GT, предназначенным для китайского рынка. Новые данные указывают на то, что официальный релиз этой модели может состояться в январе 2024 года.

В своем последнем посте в Weibo менеджер продукта серии GT Рауль Вей Сяолун подтвердил название Honor X50 GT и заверил, что эта модель не разочарует своих покупателей, продолжая положительную репутацию предыдущей модели Honor X50, которая была анонсирована в июле этого года.

Он также добавил, что устройство будет выпущено в ближайшее время, что может означать его появление уже в январе 2024 года. Пока неясно, будет ли этот релиз совпадать с запуском флагманской серии Magic 6, которая запланирована на 10 и 11 января.

По словам китайского информатора, Honor X50 GT может быть переименованной версией Honor X50 Pro, которая скоро появится на рынке Китая. Вероятно, модели X50 Pro и X50 GT будут ориентированы на офлайн и онлайн рынки соответственно.

Согласно последним отчетам, Honor X50 Pro будет обладать изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K и плотностью пикселей 429 ppi. В устройстве будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1, а емкость аккумулятора составит 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

X50 Pro будет работать на базе операционной системы Android 14 и Magic OS 7.2. Ожидается, что у него будет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Модель будет доступна в черном и зеленом цветах. Пока нет информации о стоимости устройства.

Похоже, что в ближайшие дни Honor официально подтвердит больше деталей о модели Honor X50 GT.