Новые Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15 прибыли на российский рынок

Еще в июле Honor представила свои ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15 с процессорами Ryzen серии 5000. Теперь, спустя несколько месяцев, компания запустила ноутбуки в России. Ноутбуки поставляются с тонким и легким корпусом и имеют начальную цену 59 990 рублей (~ 823 доллара США).

MagicBook 14 и 15 поставляются с 14-дюймовыми и 15-дюймовыми ЖК-панелями IPS с разрешением Full-HD. Экран имеет яркость 300 нит, затемнение по постоянному току и 100% цветовую гамму sRGB. Дисплей сертифицирован для излучения слабого синего света и имеет сертификат защиты от мерцания.

Внутри дуэт работает на тех же процессорах AMD Ryzen 5 5500U с до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ PCIe NVMe SSD. Ноутбуки поставляются с алюминиевым корпусом и батареями емкостью 56 Вт · ч. Оба ноутбука получают поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, которая, как утверждается, позволяет заряжать ноутбуки от 0% до 65% всего за 1 час.

Ноутбуки загружаются с Windows 10 Домашняя, но их можно обновить до Windows 11 . MagicBook 14 имеет толщину 15,9 мм, а MagicBook 15 — 16,9 мм. Первый весит 1,38 кг, а второй — 1,54 кг.

MagicBook 14 и 15 в настоящее время находятся в предварительных заказах в России. 14 стоит 59 990 рублей (~ 822 доллара) , тогда как MagicBook 15 стоит 69 990 рублей (~ 960 долларов) . Интересно, что те, кто оформил предзаказ на ноутбуки, получат бесплатную пару наушников Honor Earbuds 2 Lite и Honor MagicWatch 2.