Honor Magic6 Pro в криокамере смог воспроизводить видео 13 часов на одной подзарядке

В модели смартфона Honor Magic6 Pro используется морозостойкий аккумулятор, который позволяет устройству проработать 13 часов без подзарядки в условиях мороза.

Этот тип аккумулятора оснащен анодом из кремния, что обеспечивает высокую плотность энергии. Емкость аккумулятора Magic6 Pro составляет 5600 мАч, а использование чипа Power Enhanced Chip Honor E1 позволяет мониторить состояние батареи и менять настройки в зависимости от внешних условий.

Благодаря этим особенностям аккумуляторы Magic6 Pro являются морозостойкими и безопасными для использования с 80-ваттной зарядкой, о чем рассказали в компании.

Между тем в сети распространили видео, в котором показали проведенный эксперимент с использованием смартфона. На нем запустили воспроизведение видео и отправили устройство в криокамеру. Выяснилось, что новый Honor Magic6 Pro в экстремальных условиях смог работать 13 часов, а это неплохой результат.

В связи с этим можно сделать вывод, что смартфону не страшны 20-градусные морозы.