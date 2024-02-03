Главная » Новости

Honor Magic6 Pro в криокамере смог воспроизводить видео 13 часов на одной подзарядке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

В модели смартфона Honor Magic6 Pro используется морозостойкий аккумулятор, который позволяет устройству проработать 13 часов без подзарядки в условиях мороза.

Этот тип аккумулятора оснащен анодом из кремния, что обеспечивает высокую плотность энергии. Емкость аккумулятора Magic6 Pro составляет 5600 мАч, а использование чипа Power Enhanced Chip Honor E1 позволяет мониторить состояние батареи и менять настройки в зависимости от внешних условий.

Благодаря этим особенностям аккумуляторы Magic6 Pro являются морозостойкими и безопасными для использования с 80-ваттной зарядкой, о чем рассказали в компании.

Между тем в сети распространили видео, в котором показали проведенный эксперимент с использованием смартфона. На нем запустили воспроизведение видео и отправили устройство в криокамеру. Выяснилось, что новый Honor Magic6 Pro в экстремальных условиях смог работать 13 часов, а это неплохой результат.

В связи с этим можно сделать вывод, что смартфону не страшны 20-градусные морозы.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.