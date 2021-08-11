Honor Magic 3 станет первым смартфоном с функцией IMAX Enhanced

На 12 августа у Honor запланирован расширенный запуск нескольких продуктов. Это привело к выпуску нескольких официальных тизеров и спецификаций некоторых из этих устройств, поскольку компания наращивает темп, ведущий к мероприятию.

Honor Magic 3 — одно из устройств, запуск которых запланирован на 12 августа, и Honor опубликовала через Weibo объявление о партнерстве с поставщиком проприетарных решений для камер IMAX Corporation в сотрудничестве с DTS.

Партнерство призвано предложить смартфоны с превосходным качеством видео и звука через IMAX Enhanced. В новой компоновке Honor Magic 3 будет иметь улучшенное качество звука и видео IMAX. IMAX Enhanced предоставляет потребителям возможности IMAX через телевизоры и проекторы. Он поддерживает видео 4K HDR со звуком DTS на дисплеях HDR10 +. Honor заявляет, что Magic 3 будет первым смартфоном с функцией IMAX Enhanced, предлагающей расширенное соотношение сторон и захватывающий звук.

Honor Magic 3 работает на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 888+, что может указывать на растущее партнерство между Honor и производителем микросхем Qualcomm.

Источник — Astera.