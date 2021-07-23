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Honor Magic 3 Pro может использовать структурированное световое решение для 3D-сканирования лица

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Запуск серии Honor Magic 3 Pro просто за углом, с множеством компаний, чтобы объявить о своей последней флагманской линейки на 12 августа 2021 года. Теперь в новом отчете раскрыты некоторые подробности относительно более дорогого варианта серии Pro.

Хотя подтверждено, что серия флагманских телефонов Magic 3 будет оснащена селфи-камерами с двумя отверстиями, несколько источников недавно сообщили, что Magic 3 Pro будет иметь гиперболоидный экран с более мощной конфигурацией сенсора на передней панели. Сообщается, что модель Pro могла бы принять решение на основе структурированного света для 3D-сканирования лица. Другими словами, устройство будет иметь систему распознавания лиц через дополнительный датчик.

Honor Magic 3 Pro может использовать структурированное световое решение для 3D-сканирования лица

В отчете также добавлено, что эта новая система позволит предложить передовое решение для распознавания лиц, которое отображает лица пользователей в режиме реального времени, и может стать одной из лучших реализаций этой технологии. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к этому отчету с недоверием.

На данный момент мы знаем, что Magic 3 Pro будет поставляться с Qualcomm Snapdragon 888+ SoC, а также может поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, быструю беспроводную зарядку 50 Вт и 100-кратный зум-объектив, аналогичный Magic 3 Pro +.

Источник — Astera.

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