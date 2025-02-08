Honor готовит новую флагманскую модель ноутбука с 14-дюймовым экраном

В преддверии релиза были раскрыты ключевые детали и особенности устройства.

По информации сетевых источников, дизайн нового ноутбука напоминает модель Honor Art 14. Он отличается лёгкостью и удобством в использовании.

MagicBook Pro 14 обещает высокую производительность и длительное время работы от батареи, что делает его подходящим как для геймеров, так и для деловых пользователей.

Ноутбук будет доступен в белом цвете, создающем эффект «белого лунного света». Вице-президент компании, подтвердил скорый выпуск ноутбука, уточнив, что его название — MagicBook Pro 14.

Хотя конкретные сроки выпуска не были названы, ожидается, что презентация состоится в конце месяца. Устройство должно предложить впечатляющую производительность и время автономной работы, возможно, с аккумулятором большей емкости, чем у предыдущих моделей.