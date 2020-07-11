Honor готовит ноутбуки с быстрой зарядкой, как у смартфонов

У бренда Honor скоро появится несколько новых ноутбуков, которые получат процессоры Ryzen 4000 и возможность быстрой зарядки, как у смартфонов.

Презентация новинок состоится 16 июля. В этот день бренд проведет презентацию нескольких моделей ноутбуков, которые будут основаны на процессоре AMD Ryzen 4000.

Последний немного дешевле, но не сильно уступает в мощности решениям от Intel. При этом преимуществом окажется поддержка быстрой зарядки.

В частности, в ноутбуках будет поддержка 65-ватного блока питания, позволяющего зарядить батарею от 0 до 50% за 30 минут.

Другие подробности о новинках пока не раскрывают. Между тем стоит отметить, что есть данные о скором использовании решений от AMD в моделях Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro.

Кроме этого, сообщается, что скоро бренд выпустит и новые модели на базе Ryzen 4000H с дискретной графикой Nvidia.