Honor готовит к выпуску серию смартфонов 400 с аккумулятором 7000 мАч

Компания Honor, похоже, разрабатывает новую серию смартфонов под названием Honor 400, которая может получить гигантский аккумулятор емкостью 7000 мАч. Если это подтвердится, новые модели значительно превзойдут предшественников.

Согласно утечке от пользователя Weibo, серия Honor 400 будет оснащена мощной батареей и получит улучшения по сравнению с предыдущими моделями как в плане аккумулятора, так и дизайна. В прошлом году Honor выпустила серию X60 с батареей на 6000 мАч.

Смартфоны Honor 300 имели аккумуляторы емкостью 5300 мАч и зарядку мощностью 100 Вт, но новые устройства могут предложить еще большую емкость. Также сообщается, что Honor 400 может иметь металлическую рамку, что повысит прочность устройства.

В отличие от других серий, Honor обновляет свои цифровые линейки дважды в год, что позволяет внедрять новые функции и улучшения.

Серия 300 включает три модели: Standard, Pro и Ultra, каждая из которых предлагает улучшенные возможности для фотосъемки. Ожидается, что более подробная информация о Honor 400 появится в ближайшее время.