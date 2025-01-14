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Honor готовит к выпуску Honor 400 с мощными АКБ и металлическим корпусом

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Компания Honor анонсировала, что в первой половине 2025 года представит новую серию смартфонов под названием Honor 400.

Информация от китайских инсайдеров указывает на то, что новые устройства будут оснащены аккумуляторами ёмкостью более 7000 мАч и металлическим корпусом для большей прочности.

Серия, вероятнее всего, будет состоять из трех моделей: Honor 400, 400 Pro и 400 Ultra, и ее запуск ожидается в мае 2025 года. В новых моделях, таких как 400 Pro и 400 Ultra, может быть установлен процессор Snapdragon 8s Elite, который обладает высокой производительностью.

Honor продолжает следовать своей стратегии выпуска обновленных моделей дважды в год, и новая линейка обещает улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей серией Honor 300.

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