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Honor готовит еще два новых флагманских ноутбука на 2025 год

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Honor недавно выпустила ноутбук MagicBook Pro 14, но, по информации от информатора Weibo @DirectorShiGuan, компания планирует представить еще два флагманских устройства в первой половине 2025 года. Один из них, как ожидается, дебютирует в июне, а дата выхода второго пока неизвестна.

Первый ноутбук будет ориентирован на потребительский рынок и предложит высокую производительность. Второй, вероятно, будет предназначен для корпоративного использования и отличаться сверхтонким корпусом, что обеспечит комфорт при длительной работе.

Вице-президент Honor China подтвердил, что MagicBook Art 14 выйдет примерно в июне, вместе с планшетом GT. Ожидаются значительные улучшения в автономности, качестве дисплея и других параметрах у моделей MagicBook Art 14 и Pro 16, хотя ключевые характеристики пока не раскрыты.

Генеральный директор линейки ПК Honor сообщил, что MagicBook Pro 14 стал самым продаваемым устройством компании, с ростом продаж на 150%, что стало новым рекордом для линейки.

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