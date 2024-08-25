Honor без лишнего шума начала продажи смартфона Honor 200 Smart

Новинка появилась на сайте в Германии, причем никаких официальных анонсов модели не было.

Honor 200 Smart имеет уникальный дизайн с плоскими гранями, квадратным блоком камер и текстурированной задней крышкой. Его размеры составляют 166,9 х 76,8 х 8,1 мм, а вес — 191 грамм. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP64.

Устройство оснащено 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, а объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю 35-ваттную зарядку.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера встроена в экран и имеет разрешение 5 Мп. Смартфон также оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников и модулем NFC.

Цена Honor 200 Smart составляет 199 евро или 20 200 рублей.