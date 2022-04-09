Бренд Honor представил в Китае смартфоны Honor Play 6T и Play 6T Pro

Honor Play6T и Honor Play6T Pro получили процессоры от компании MediaTek. Новинки были представлены на презентации в КНР.

Honor Play6T Pro оказался самым тонким смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения, его толщина составляет всего 7,45 мм.

Honor Play6T Pro получил 6,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2388 x 1080 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц.

В экране в верхней части врезана в отверстие камера с датчиком на 8 Мп. На задней стороне расположена двойная камера с матрицами на 48 и 2 Мп.

В основе новинки лежит процессор Dimensity 810, его питает аккумулятор на 4000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Второе устройство линейки уже оснащено 6,74-дюймовой матрицей с разрешением 1600 x 720 пикселей, фронтальная камера в этом смартфоне на 5 Мп, а основная на 13, 2 и 2 Мп.

Аппарат создан на базе процессора Dimensity 700. Батарея в Honor Play6T на 5000 мАч, ее можно заряжать блоком питания 22 Вт.

Honor Play6T уже доступен для заказа по цене 188 долларов за версию 8/128 ГБ и 220 долларов если выбрать модификацию 8/256 ГБ.

Honor Play6T Pro можно будет заказать с 12 апреля в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ цена аппарата составляет 220 и 251 долларов соответственно.