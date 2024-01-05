Honor анонсировала дебют смартфона RSR, созданного совместно с Porsche Design

Компания Honor анонсировала свой первый смартфон, разработанный совместно с Porsche Design, под названием RSR.

Хотя подробности о полном названии и дизайне RSR пока не раскрыты, ожидается, что он будет представлен вместе со смартфонами Magic 6 и Magic 6 Pro, на мероприятии запланированном на 11 января.

В то же время, Honor Magic 6 и Magic 6 Pro уже представлены на сайте Huawei Mall в Китае, где раскрыты дизайн и цветовые варианты обоих смартфонов.

Оба устройства будут доступны в черном, белом, зеленом, фиолетовом и голубом цветах, с треугольным модулем камеры на задней панели. Magic 6 Pro будет иметь 100-кратное увеличение (вероятно, 10-кратное оптическое), в то время как Magic 6 будет иметь 50-кратное зумирование. Также Magic 6 Pro будет иметь двойную фронтальную камеру, в то время как Magic 6 — одну.

В техническом плане обе модели серии Magic 6 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3, работающим на базе Magic OS 8.0, основанной на Android 14.

Объем памяти начнется с 256 ГБ и 512 ГБ, а вариант Pro будет доступен с емкостью 1 ТБ. Также сообщается, что Magic 6 Pro будет иметь уникальную функцию спутниковой связи.

Предполагается, что и Magic 6, и Magic 6 Pro будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой OmniVision OV50H и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом OV50M.

Ожидается, что Magic 6 будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором камеры OV50M, в то время как Magic 6 Pro будет иметь сенсор Samsung HP3.