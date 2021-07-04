Компания Honor распространила в сети тизерное изображение с новым смартфоном, который станет первым в линейке компании, созданным на базе процессора Snapdragon 888 Plus.

Речь идет об устройстве Honor Magic 3, который должны презентовать в следующем месяце. Подробностей о смартфоне крайне мало, а сам тизер не является информативным.

На нем лишь можно заметить крупную модель с большим блоком основной камеры, подобно как у Huawei Mate 30 или Mate 40.

Предполагается, что дизайн нового смартфона будет приближен к смартфонам Huawei, так как его разработкой занимались еще когда материнской компанией Honor была Huawei.