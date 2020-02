Honor 9X на глобальный рынок выйдет в зеленом цвете

На глобальном рынке Honor 9X выйдет в новом эксклюзивном цвете — Emerald Green, который дополнит текущие цветовые решения — Midnight Black и Sapphire Blue.

Китайский бренд объявил о выходе на рынок новой версии своего популярного смартфона. Технически аппарат изменен не будет, и добавится только новая расцветка.

Напомним, в Honor 9X установлен дисплей с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей.

Фронтальная камера в смартфоне выдвижная с фотодатчиком на 16 Мп.

На тыльной стороне смартфона расположена тройная камера с модулями на 48, 8 и 2 Мп. Также на задней панели находится сканер отпечатка пальца.

В основе устройства лежит процессор Kirin 710F, до 6 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель 128 ГБ. Батарея установлена на 4000 мАч.

Xclusive design with Xclusive Emerald Green. Could be Xclusively yours.

Discover the new style 💚 #HONOR9X #Emerald #XclusiveGreen pic.twitter.com/QxUkQxuMOQ

— HONOR (@Honorglobal) February 16, 2020