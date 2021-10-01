Honor 50 выйдет на европейские рынки 26 октября

Еще в июне Honor 50 был представлен на китайском рынке с такими характеристиками, как OLED-дисплей с частотой 120 Гц, камеры с разрешением 108 МП и чипсет среднего уровня. Теперь Honor готовится к глобальному выпуску, так как сегодня компания подтвердила дату запуска в Европе.

Официально Honor 50 поступит на европейский рынок 26 октября . Компания подтвердила, что смартфон дебютирует на рынках Великобритании и некоторых европейских стран. Для тех, кто не знает, устройство было замечено в списке на немецкой странице Honor, что намекает на его доступность на этом рынке.

Теперь, когда смартфон попадает на европейские рынки, мы ожидаем, что телефон скоро появится в Малайзии и на других рынках.

Honor 50 начинается с 2699 юаней (~ 419 долларов США) в Китае за базовую модель с вариантом хранения 8 ГБ + 128 ГБ. Мы ожидаем, что цена телефона будет аналогичной, когда он поступит в Европу.

Honor 50 оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру, расположенную в верхней средней части экрана. Он оснащен системой из четырех камер с основным объективом на 108 МП, сверхширокоугольным датчиком на 8 МП и двумя объективами на 2 МП для макро и глубинных снимков.

Под капотом он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 778G с 8 ГБ, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ встроенной памяти. Он оснащен батареей емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Аппарат работает на MagicUI 4.2 и имеет Android 11 из коробки. Ожидается, что смартфон будет запущен с Google Mobiles Services на европейском рынке.