Honor 50 SE поступит в продажу сегодня в Китае

В прошлом месяце Honor выпустила свою последнюю серию смартфонов Honor 50, в которую входят Honor 50, 50 Pro и 50 SE, которые имеют почти схожий дизайн. Honor 50 и 50 Pro уже поступили в продажу, но сегодня в продажу поступает Honor 50 SE.

Honor 50 SE поступит в продажу сегодня впервые в Китае, а его цена начинается с 2399 юаней, что составляет примерно 370 долларов. Будет интересно посмотреть, как устройство работает с точки зрения продаж, поскольку две другие модели принесли продажи на сумму 500 миллионов юаней за минуту на прошлой неделе, когда они поступили в продажу.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым ультра-узким полноэкранным экраном с рамкой экрана всего 1,1 мм и соотношением экрана к корпусу 94,3%. он поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц и высокую частоту дискретизации касания 240 Гц, что обеспечивает чрезвычайно плавное визуальное восприятие и управление.

Что касается камеры, Honor 50 SE использует культовый дизайн кольца, вдохновленный камерами с двойным зеркалом Rollei . Он оснащен 100-мегапиксельной сверхчеткой основной камерой и 4-мегапиксельным макрообъективом с диафрагмой F / 2.4 и сверхширокоугольной камерой на 112 градусов. На лицевой стороне есть 16-мегапиксельная камера для селфи.

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 900, который основан на новейшем 6-нм техпроцессе TSMC, предлагая больше преимуществ в производительности и энергопотреблении. Процессор также поддерживает новое поколение памяти LPDDR5 и UFS. 3.1 спецификации хранилища, которые обеспечивают хорошую производительность. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, в то время как есть варианты хранения 128 ГБ и 256 ГБ.

В телефоне установлена операционная система Android » из коробки» с фирменным пользовательским интерфейсом Magic UI 4.2. Телефон оснащен батареей емкостью 4000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Модель Honor 50 SE с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 2399 юаней, что составляет около 370 долларов. Топовый вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 2699 юаней, что примерно равно 417 долларам.

Источник — Astera.