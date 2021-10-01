Honor 50 Lite будет иметь тот же дизайн, что и Honor X20

Honor будет объявлять новые телефоны для мирового рынка 27 октября . Новые устройства — это Honor 50 и Honor 50 Lite, и хотя первое такое же, как китайская версия, Honor 50 Lite — это новое устройство в серии Honor 50. Оказывается, это не новый телефон Honor как таковой.

По словам лидера @ RODENT950, Honor 50 Lite — это переименованный Huawei Nova 8i, но на самом деле дизайн аналогичен Honor X20 . Хотя это может показаться немного запутанным, на самом деле это не так.

Huawei Nova 8i и Honor X20 на самом деле очень похожи. У них одинаковый размер и тип дисплея, фронтальные камеры, емкость аккумулятора и технология быстрой зарядки. Однако есть некоторые отличия, которые на самом деле находятся на задней панели телефонов. Два телефона имеют схожий дизайн задней панели, но у Nova 8i четыре камеры, а у Honor X20 — три. Поскольку у последнего меньше датчиков, его светодиодная вспышка размещается вместе с тремя камерами, что не относится к Nova 8i, светодиодная вспышка которой находится вне корпуса камеры.

Поскольку мы знаем, что дизайн Honor 50 Lite такой же, как и у Honor X20, мы знаем, что у него будет три задние камеры. Мы также знаем, что Honor 50 Lite будет телефоном 4G, в чем проявляется его сходство с Nova 8i. В отличие от Honor X20, который имеет чипсет Dimensity 900 5G , Nova 8i имеет процессор Snapdragon 662 , который, как мы можем ожидать, будет также питание Huawei 50 Lite. Короче говоря, Honor 50 Lite — это Honor X20 с чипсетом Snapdragon 662.

Основываясь на этих деталях, Honor 50 Lite должен выйти с 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с вырезом в форме таблетки для фронтальной камеры 16MP. На задней панели будет конфигурация с тройной камерой 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а под капотом должна быть батарея 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Он также должен иметь боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и аудиоразъем. Как и Honor 50, он должен запускать Magic UI на базе Android 11 с Google Mobile Services.