Honor 400 приписывают компактный корпус и большой аккумулятор

Смартфон Honor 300 скоро сменит новая модель на базе Android с улучшенной батареей и новым процессором. Ожидается, что дисплей модели «400» будет меньше, чем у предшественника.

Также может появиться версия Pro с обычным размером, в то время как Ultra может быть снят с производства в 2025 году.

В 2024 году Honor представила три варианта нового флагмана Ultra, но в последней информации упоминаются только два устройства, что может означать, что 300 Ultra не будет обновлён в этом году.

Один из оставшихся смартфонов, вероятно, получит 6,5-дюймовый экран вместо 6,7 дюймов, как у Honor 300.

Версия Pro может сохранить размер 6,78 дюймов и поддерживать разрешение 1,5K, как и предыдущие модели с AMOLED-экранами. Модель «400» будет с плоским корпусом, а «400 Pro» — с изогнутыми краями.

В новой модели будет установлен процессор Qualcomm SM7750, а также увеличена ёмкость батареи до 7000 мАч, что делает её более доступной альтернативой другим устройствам, таким как предполагаемый OnePlus 13T.

Ожидается, что серия 400 будет представлена в мае 2025 года, вместе со складным Magic V4 как более дорогим вариантом.