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Honor 23 декабря представит новый Magic 7 RSR Porsche Design

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Honor объявила о запуске нового смартфона Magic 7 RSR Porsche Design, который состоится 23 декабря.

Honor 23 декабря представит новый Magic 7 RSR Porsche Design

Honor поделилась тизером в своём аккаунте Weibo, в котором показан новый смартфон. Ожидается, что на презентации будут представлены новые функции обработки изображений. Хотя подробности пока не раскрыты, пользователи могут с нетерпением ждать анонса.

Magic 7 RSR будет иметь роскошный дизайн, вдохновленный автомобилями Porsche, с шестиугольным модулем камеры и блестящей металлической поверхностью. Смартфон, вероятно, будет доступен в фиолетовом и сером цветах.

Устройство оснастят 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и процессором Snapdragon 8 Elite. Также в его комплект войдут три камеры: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 50 Мп и перископическая телеобъектив-камера на 200 Мп. Премиальная версия будет доступна с 24 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами встроенной памяти — 512 ГБ и 1 ТБ.

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