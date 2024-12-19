Honor 23 декабря представит новый Magic 7 RSR Porsche Design

Компания Honor объявила о запуске нового смартфона Magic 7 RSR Porsche Design, который состоится 23 декабря.

Honor поделилась тизером в своём аккаунте Weibo, в котором показан новый смартфон. Ожидается, что на презентации будут представлены новые функции обработки изображений. Хотя подробности пока не раскрыты, пользователи могут с нетерпением ждать анонса.

Magic 7 RSR будет иметь роскошный дизайн, вдохновленный автомобилями Porsche, с шестиугольным модулем камеры и блестящей металлической поверхностью. Смартфон, вероятно, будет доступен в фиолетовом и сером цветах.

Устройство оснастят 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и процессором Snapdragon 8 Elite. Также в его комплект войдут три камеры: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 50 Мп и перископическая телеобъектив-камера на 200 Мп. Премиальная версия будет доступна с 24 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами встроенной памяти — 512 ГБ и 1 ТБ.