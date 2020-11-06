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Honor 10X Lite доступен для предзаказа на российском рынке

06.11.2020 14:11

Honor 10X Lite официально анонсирован в России. В преддверии глобального выпуска устройства 10 ноября устройство будет доступно для предварительных заказов, начиная с сегодняшнего дня (6 ноября).

Honor 10X Lite доступен для предзаказа на российском рынке

Honor 10X Lite в России поставляется в одном варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения. Его цена составляет 16 990 рублей, телефон имеет варианты черного, зеленого и фиолетового цветов. Хотя официально продажи начнутся 20 ноября, пользователи могут сделать предварительный заказ в период с 6 до 19 ноября. И они могут сделать это в официальном магазине Honor и на других партнерских сайтах.

Пользователи также могут воспользоваться скидкой до 4000 рублей при подписке на официальном веб-сайте и более 10 000 рублей с офлайн-партнерами. Кроме того, Honor уже проводит розыгрыш призов, в котором пользователям необходимо войти в систему и крутить колесо.

Honor 10X Lite имеет 6,67-дюймовый FHD + TFT ЖК — дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей и 394 PPI. Однако под капотом он работает под управлением SoC Kirin 710A . Что касается камер, вы получите заднюю четырехкамерную камеру.

Есть основной объектив 48MP f / 1.8, сверхширокоугольный 8MP f / 2.4 и два датчика 2MP. Для селфи вы получаете одиночный объектив 8MP спереди внутри центрированного отверстия. Камера имеет такие функции, как автофокус (основной объектив), видео с фронтальной камеры до 1080p и многое другое.

Все это подкреплено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Для подключения вы получаете Bluetooth 5.1, слот MicroSD (до 512 ГБ), Wi-Fi, 4G LTE, GPS, ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Устройство работает под управлением Magic UI 3.1 на базе Android 10 из коробки.

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