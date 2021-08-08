Японский автомобильный и мотоциклетный гигант Honda делает значительные успехи на рынке двухколесных электромобилей с помощью своих последних продуктов. Китайское подразделение Honda, Wuyang-Honda, добавило новый электрический скутер в свою линейку, получившую название U-GO Electric Scooter на китайском рынке.

Электронный самокат U-GO представлен в двух сверхдоступных моделях, специально предназначенных для городских поездок. Обе модели отражают минималистский дизайн и простые функции. Стандартная модель оснащена ступичным двигателем мощностью 1,2 кВт с максимальной мощностью 1,8 кВт и максимальной скоростью 53 км/ч. Вторая модель имеет более низкую номинальную мощность 0,8 кВт, а максимальная скорость достигает 43 км/ч.

Обе модели поставляются со съемным литий-ионным аккумулятором максимальной мощностью 1,44 кВт. Его можно увеличить вдвое, если установить аккумулятор большего размера. Обе модели имеют подседельную коляску объемом 26 л.

Новый электросамокат Honda U-GO в настоящее время доступен в Китае по стартовой цене 7 499 юаней (1150 долларов США), а стандартная версия мощностью 1,2 кВт стоит 7 999 юаней (1233 доллара США). Цены находятся в нижней части диапазона. Некоторые китайские модели более чем в два раза дороже электросамоката U-GO.

Источник — Astera.