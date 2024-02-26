Представлена камера наблюдения Hombli Smart Solar Cam 2K с автономностью до 7 месяцев

Голландская компания Hombli представила Smart Solar Cam 2K, это наружная система видеонаблюдения, которая призвана упростить обеспечение безопасности дома. Камера оснащена солнечной панелью, способной поддерживать заряд аккумулятора всего за 30 минут солнечного света ежедневно, что позволяет ей работать более семи месяцев без подзарядки. Это исключает необходимость частой замены батарей и использования открытой проводки.

Камера обладает функцией фильтрации движения для определения только людей. Она имеет разрешение 2K для четкой видеозаписи даже в условиях низкой освещенности благодаря цветной ночной съемке. Для повышения безопасности Hombli Smart Solar Cam 2K предлагает функцию «обнаружения людей», которая отправляет уведомления в приложение при обнаружении присутствия человека. Камера также оснащена встроенной сиреной и прожектором для отпугивания потенциальных злоумышленников. Кроме того, двусторонняя аудиосвязь позволяет взаимодействовать с людьми, находящимися рядом с камерой.

Видео можно сохранить локально на карту microSD или в облачном хранилище для последующего доступа. Камера интегрируется с популярными экосистемами умного дома, такими как Amazon Alexa и Google Home.

Hombli Smart Solar Cam 2K имеет защиту по стандарту IP66, а сама солнечная панель способна отталкивает грязь и воду, обеспечивая оптимальную работу круглый год.

На данный момент Smart Solar Cam 2K доступна в ЕС и Великобритании по цене 150 евро (15 тыс. рублей).