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Холдинг GS Group в 2023 году намерен выпускать отечественные смартфоны под Калининградом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В России планируется открыть первый контрактный завод для производства смартфонов.
Как удалось узнать «Ведомостям», компания GS Group в Калининградской области намерена организовать контрактную сборку смартфонов.

В GS Group подтвердили эту информацию и добавили, что ODM-завод будет создан на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» в городе Гусево.

В новое предприятие планируется инвестировать около 3,5 млрд руб., причем эти деньги будут направлены не только на производство, но также на исследование, разработку, лицензионное программное обеспечение, прототипирование и расширение производства.

На первом этапе планируется ежемесячно выпускать около 30 тыс. устройств.

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