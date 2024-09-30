HMD выпустит смартфон на Snapdragon 8s Gen 3

Компания HMD Global разрабатывает новый флагманский смартфон, известный под кодовым названием «Moon Night» и номером TA-1691. Информация об устройстве появилась благодаря инсайдеру Smashx_60.

Смартфон будет оснащен дисплеем P-OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, хотя точные размеры экрана пока не уточняются.

Устройство будет работать на чипе Snapdragon 8s Gen 3, а также получит POGO Pin, поддержку 5G, два динамика и четырёхмодульную камеру. Корпус будет выполнен из алюминия.

Подробности о других характеристиках нового смартфона ожидаются в ближайшее время.