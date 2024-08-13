HMD выпустит еще один кнопочный телефон HMD 115 4G

Компания HMD готовит к выпуску новую модель кнопочного телефона с индексом TA-1667, получившую название HMD 115 4G. Устройство уже прошло сертификацию FCC, что позволило раскрыть его ключевые характеристики и внешний вид.

По информации источников, размеры новинки составят 126,07 x 52,2 мм, а диагональ дисплея — 2,4 дюйма. Телефон будет поддерживать две SIM-карты и оборудован модулями Bluetooth и FM-радио.

Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 1450 мАч, однако подробностей о времени работы устройства пока нет. На задней панели разместится круглый модуль камеры с одним датчиком и LED-вспышкой.

Новинку компания не анонсировала и сроки запуска пока не разглашаются.