HMD возродит камерофон Lumia 1020

Правда это будет современное устройство на андроиде с дизайном как у Lumia 1020.

HMD Global планирует выпустить новый смартфон, который станет «преемником» известного Nokia Lumia 1020. В сети уже появилось первое изображение, показывающее возможный дизайн задней панели устройства.

Судя по эскизу, новый смартфон получит круглый блок камер с четырьмя отверстиями для объективов или других модулей. Корпус будет напоминать стиль серии Lumia с почти прямыми углами, как у недавно представленного HMD Skyline.

Если новинка будет повторять концепцию Lumia 1020, можно ожидать, что она будет оснащена продвинутой камерой, которая когда-то опередила своё время и до сих пор может конкурировать с современными моделями.