HMD скоро представит недорогой смартфон Ridge Pro с NFC и батареей на 5500 мАч

Социальная сеть X стала местом публикации подробностей о грядущем смартфоне HMD Ridge Pro, которые раскрыл инсайдер HMD_MEME’S.

Согласно информации от источника, HMD Ridge Pro будет иметь 6,64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, высокой частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит.

Внутри устройства будет установлен 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 2, работающий с 6/8 ГБ оперативной памяти. Хранилище данных составит 128/256 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSD.

За долгую работу смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Операционная система, используемая на устройстве, будет Android 14.

В HMD Ridge Pro будет установлена основная камера разрешением 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 5 Мп, датчик глубины на 2 Мп и фронтальная камера с разрешением 50 Мп. Среди других особенностей смартфона указываются поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, наличие разъема для наушников, модуль NFC и защита по стандарту IP54.

Пока нет информации о стоимости и сроках выпуска данного смартфона. Однако эти характеристики позволяют предположить, что он будет привлекательным вариантом для бюджетного сегмента рынка.