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HMD представила кнопочные телефоны HMD 105 и 110 со «Змейкой»

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HMD Global представила новые бюджетные телефоны HMD 105 и HMD 110, которые являются обновленными версиями Nokia 105 и Nokia 110 соответственно, но уже в целом и отличаются от оригиналов, хотя знаменитая игра «Змейка» в них все-таки присутствуют.

HMD представила кнопочные телефоны HMD 105 и 110 со "Змейкой"

Оба телефона оснащены 2-дюймовыми экранами с разрешением 160 х 120 пикселей. Они имеют съемные аккумуляторные батареи емкостью 1000 мА·ч, встроенную память и оперативную память объемом 4 МБ, а также поддержку карт памяти microSD до 32 ГБ и разъем для наушников 3,5 мм.

HMD представила кнопочные телефоны HMD 105 и 110 со "Змейкой"

HMD 110, в отличие от HMD 105, также обладает камерой с разрешением QVGA. Оба устройства имеют компактные размеры и защиту от пыли и воды по степени IP54. Они работают на операционной системе RTO.

HMD представила кнопочные телефоны HMD 105 и 110 со "Змейкой"

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