HMD готовит к дебюту смартфон View, уже раскрыты некоторые его характеристики

Один из пользователей социальной сети X, известный под ником smashx_60, опубликовал изображение смартфона HMD View, который ещё не был представлен официально.

Кроме того, источник раскрыл предполагаемые характеристики устройства.

Так, по данным инсайдера, смартфон HMD View будет иметь OLED-экран с разрешением Full HD+ и основную камеру с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией. В основе устройства будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.

Еще известно о наличии аккумулятора ёмкостью 4700 мАч и 8 ГБ оперативной памяти. Источник утверждает, что новинка будет доступна в трех цветовых вариантах: Meteor Black, Ice и Velvet.

О сроках презентации информации к сожалению пока нет.