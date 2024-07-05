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HMD готовит к дебюту смартфон View, уже раскрыты некоторые его характеристики

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Один из пользователей социальной сети X, известный под ником smashx_60, опубликовал изображение смартфона HMD View, который ещё не был представлен официально.

HMD готовит к дебюту смартфон View, уже раскрыты некоторые его характеристики

Кроме того, источник раскрыл предполагаемые характеристики устройства.

Так, по данным инсайдера, смартфон HMD View будет иметь OLED-экран с разрешением Full HD+ и основную камеру с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией. В основе устройства будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.

Еще известно о наличии аккумулятора ёмкостью 4700 мАч и 8 ГБ оперативной памяти. Источник утверждает, что новинка будет доступна в трех цветовых вариантах: Meteor Black, Ice и Velvet.

О сроках презентации информации к сожалению пока нет.

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