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HMD Global выпустила раскладушку Nokia 2780 Flip на базе операционной системы KaiOS 3.1

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Nokia пополнила свой модельный ряд кнопочных телефонов недорогой «ракладушкой» с двумя экранами.

Представлен Nokia 2780 Flip под управлением KaiOS 3.1, а эта простейшая операционная система позволяет устанавливать на телефон популярные сервисы YouTube, WhatsApp, Facebook, Google Duo, а также игры и другие положения, созданные специально для этой ОС.

Для этого в телефоне предустановлен магазин приложений.

В основе Nokia 2780 Flip лежит процессор Snapdragon 215, который дополнили 4 ГБ оперативной памяти и 512 МБ встроенной памяти.

Почему установлен такой маленький объем флеш-памяти не понятно, но производитель предусмотрел расширение памяти за счет карт памяти формата microSD.

Основной экран в новинке на 2,7-дюйма, внешний на 1,77-дюйма. В аппарате есть камера на 5 Мп, FM-радио и поддержка 4G.

Аккумулятор в телефоне на 1450 мАч. Телефон будут продавать за 90 долларов. Н российском рынке официально он не появится.

Nokia Nokia 2780 Flip
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