HMD Global возродит ещё одну легендарную Nokia

HMD Global каждый год возрождает легендарный телефон компании Nokia и в этом году, как стало известно, на прилавках магазинов появится возрождённый смартфон Nokia N9.

Источник пишет, что устройство выйдет под названием Nokia N9 Remastered Edition. Подробностей про этот смартфон пока нет.

Не исключено, что презентацию возрожденного аппарата проведут на выставке в Барселоне в конце февраля.

Nokia N9 появилась в 2011 году. Это смартфон стал первым аппаратом под управлением ОС Meego, которую разработала компания Nokia и Intel.

В 2011 году Nokia заявила, что больше не будет использовать Meego, поэтому N9 стал единственным смартфоном с этой операционной системой.

В 2012 году энтузиастам на Nokia N9 удалось запустить Android 4.1 Jelly Bean.