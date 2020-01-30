HMD Global тестирует флагман Nokia 9.2 с подэкранной камерой

Об этом сегодня сообщил инсайдер, уточняя, что тестирование подэкранной фронтальной камеры проводят на тестовом прототипе.

Утверждать, что серийная версия Nokia 9.2 PureView выйдет с таким решением еще рано. Многие производители тестируют данную технологию, но сталкиваются с рядом проблем, которые требуют решения.

Однако не исключено, что HMD Global это удастся сделать. Преимуществом подэкранной камеры является то, что не требуется вырезов и отверстий, но при этом область, где находится такая камера видна, а качество снимков остается не самыми лучшим.

Nokia 9.2 PureView приписывают топовый процессор Snapdragon 865 и поддержку работы в сетях пятого поколения.

Его презентация должна состояться в первой половине 2020 года.