HMD Global снизила цены на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2

HMD Global объявила о снижении цены на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Эти смартфоны являются участниками глобальной программы Android One, и у них установлена «чистая» ОС Android.

Напомним, смартфоны Nokia одни из первых получили обновление до актуальной версии Android, при этом Nokia 7.2 или Nokia 6.2 пока предлагаются на Android 9 Pie, но скоро аппараты будут обновлены до Android 10.

Nokia 6.2 теперь предлагается за 175 долларов, а Nokia 7.2 доступна от 217 долларов.

В России снижение цены на смартфоны произошло в рамках акции «Киберпонедельник». Новые цены действуют только в официальном интернет-магазине Nokia.

Так, по промокоду NOKIAMOBILE1000 цена Nokia 6.2 составит 11 990 рублей, а Nokia 7.2 можно будут купить за 16 990 рублей.

К тому же российское представительство в рамках «Киберпонедельника» покупателям смартфонов будет дарить подарки.

В официальном интернет-магазине Nokia специальные цены будет действовать до 31 января 2020 года.