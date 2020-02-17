HMD Global скоро выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

О том, что выставку электроники в Барселоне отменили, стало известно на прошлой неделе.

Из-за коронавируса многие производители отказались участвовать в Mobile World Congress 2020, а позже организаторы решили в 2020 году не проводить важную для мобильной индустрию выставку.

На Mobile World Congress 2020 компания HMD Global планировала показать свои новинки, и среди них должен был дебютировать кнопочный смартфон на Android. Источник пишет, что аппарат получил название Nokia 10.

Сейчас в HMD Global решают, когда провести презентацию своих телефонов и смартфонов.

Скорее всего будет организована онлайн-презентация, где и состоится показ всех устройств, которые хотели показать в конце февраля.