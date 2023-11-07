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HMD Global прекратит выпуск смартфонов под брендом Nokia в 2026 году

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HMD Global, компания-владелец бренда Nokia, планирует прекратить выпуск смартфонов под маркой Nokia к 2026 году. Однако, это не означает полный уход с рынка мобильных устройств. Уже в апреле следующего года компания планирует запустить свою собственную линейку смартфонов в Индии.

Новые гаджеты будут предлагаться в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Они будут иметь более частые обновления операционной системы и стоковую версию Android, похожую на ту, которая используется в смартфонах Nokia.

Кроме того, HMD Global планирует расширить свой ассортимент продукции, включая кнопочные телефоны, планшеты и устройства интернета вещей.

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