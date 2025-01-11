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HMD Global прекратила выпуск смартфонов под брендом Nokia

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Компания HMD Global официально завершила производство всех смартфонов под брендом Nokia, что знаменует собой конец эпохи для этого некогда популярного бренда.

HMD Global прекратила выпуск смартфонов под брендом Nokia

Даже признанный за свою прочность Nokia XR21 был снят с производства, а смартфоны перемещены в отдельную категорию на сайте HMD.

Nokia когда-то была лидером на рынке мобильных телефонов, но с приходом смартфонов на iOS и Android в конце 2000-х годов её позиции ослабли.

В 2017 году HMD Global начала выпускать устройства под брендом Nokia, однако смартфоны не смогли вернуть былую славу, несмотря на уникальные функции.

С переходом HMD на мультибрендовую стратегию в 2024 году и сосредоточением на собственных устройствах стало ясно, что прекращение производства Nokia было неизбежным.

Теперь, хотя смартфоны Nokia исчезают, бренд продолжает жить в сегменте кнопочных телефонов, которые по-прежнему востребованы.

Nokia также успешно адаптировалась к новому времени, став лидером в области сетевой инфраструктуры и технологий 5G.

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