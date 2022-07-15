Компания HMD Global выпустила телефон Nokia 5710 XpressAudio с наушниками внутри корпуса

HMD Global каждый год возрождает популярные и культовые модели телефонов Nokia. В этот раз она выпустила Nokia 5710 XpressAudio, который получил одну очень полезную функцию.

В этом году HMD Global решила в телефон встроить отсек для хранения беспроводных наушников. Он находится в верхней части аппарата и прикрыт сдвижной панелью.

Сами наушники очень компактные. Заявлено, что на одном заряде они могут проработать до 4 часов в режиме воспроизведения аудио и до 2,4 часа в режиме разговора.

Сам телефон получил 2,4-дюймовый экран, процессор Unisoc T107 с поддержкой сетей четвертого поколения и FM-тюнер.

Nokia 5710 XpressAudio будет предлагаться по цене 70 евро.