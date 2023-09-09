Главная » Новости

HMD Global представила новую версию смартфона Nokia G42 So Pink

Автор На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

HMD Global представила новый вариант цвета смартфона Nokia G42, который получил название So Pink. Этот новый вариант стал доступен на мировом рынке. Ранее устройство было доступно только в фиолетовом и черном цветах, но теперь покупатели могут также выбрать So Pink.

HMD Global представила новую версию смартфона Nokia G42 So Pink

Характеристики смартфона включают 6,56-дюймовый дисплей с разрешением HD+, яркостью 450 нит и частотой обновления 90 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Устройство оснащено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а в качестве процессора используется Snapdragon 480+.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.