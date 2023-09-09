HMD Global представила новую версию смартфона Nokia G42 So Pink

HMD Global представила новый вариант цвета смартфона Nokia G42, который получил название So Pink. Этот новый вариант стал доступен на мировом рынке. Ранее устройство было доступно только в фиолетовом и черном цветах, но теперь покупатели могут также выбрать So Pink.

Характеристики смартфона включают 6,56-дюймовый дисплей с разрешением HD+, яркостью 450 нит и частотой обновления 90 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Устройство оснащено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а в качестве процессора используется Snapdragon 480+.