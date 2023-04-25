HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 105 с 4G 2023 года по цене $29

Новый кнопочный телефон от HMD Global отличается от подобных устройств наличием поддержки платежной системы AliPay.

Представлен новый кнопочный телефон Nokia 105 4G стоимостью всего 230 юаней, что в пересчете составляет 2,7 тыс. руб. Он отличается от других телефонов достаточно современными возможностями.

В Nokia 105 4G встроили Bluetooth 5.0, что позволяет к ним подключать современные беспроводные наушники. Также с Nokia 105 4G можно оплачивать покупки через платежную систему AliPay.

Аппарат получил 1,8-дюймовый экран, процессор Unisoc T107, поддержку 4G с поддержкой передачи звука VoLTE HD, FM-радио, слот для карт памяти формата MicroSD и фонарик. Камеры в телефоне нет.

В новинке установили аккумулятор на 1450 мАч, причем его можно заряжать через устаревший разъем MicroUSB. В Nokia 105 4G встроили легендарную игру «Змейка».