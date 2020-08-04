Модель Nokia C3 является бюджетным устройством, которое получило Android 10.

HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia C3 с процессором Unisoc SC9863A и 3 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти заявлено 32 ГБ с возможностью расширения за счет карты до 400 ГБ.

В модели установлен 5,99-дюймовый экран с разрешением 1440×720 точек. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 040 мАч.

Что касается камер, то они одинарные. Фронтальная имеет разрешение 5 Мп, а в основной предлагается 8-мегапиксельный модуль.

На задней панели также расположился сканер отпечатков пальцев. Также стоит отметить в новинке наличие 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, Dual-SIM и micro USB.

Nokia C3 уже предлагается для заказа, а в продажу он поступит с 13 августа в Китае.

Оценили аппарат в 699 юаней, а это 100 долларов. Цветовая гамма смартфона представлена вариантами Nordic Blue и Gold Sand.