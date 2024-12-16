Компания HMD Global анонсировала новый смартфон HMD Arc, который ориентирован на пользователей, ищущих доступное устройство с основными функциями.

HMD Global представила бюджетный смартфон HMD Arc с двухлетней поддержкой, что является редкостью для устройств этого класса.

Кроме этого, HMD Arc предлагает функции безопасности, такие как боковой сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и брызг по стандарту IP52/IP54.

Смартфон получил 6,52-дюймовый ЖК-дисплей HD+ с частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. На экране имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Устройство работает на процессоре Unisoc 9863A и имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Смартфон подходит для базовых задач, таких как просмотр веб-страниц, общение в социальных сетях и лёгкие игры. Он использует Android 14 (версия Go), что обеспечивает простоту в использовании.

Характерная особенность HMD Arc — аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который может обеспечить до 10 часов работы. Однако скорость зарядки составляет всего 10 Вт, что может быть недостаточным для пользователей, привыкших к более быстрой зарядке.

На задней панели устройства установлена двойная камера с основным датчиком на 13 Мп и дополнительным датчиком, характеристики которого не раскрыты. Фронтальная камера на 5 Мп предназначена для обычных селфи и видеозвонков.