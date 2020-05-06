HMD Global готовит смартфон Nokia 6.3 на базе устаревшего Snapdragon

HMD Global в 2020 году должна представить много новых смартфонов и среди них должна быть модель Nokia 6.3.

Недавно инсайдеры раскрыли основные характеристики смартфона.

Как оказалось, в его основе будет процессор Snapdragon 670 или Snapdragon 675, а это в данный момент не очень популярные процессоры.

Большинство производителей сейчас стараются устанавливать в свои аппараты среднего уровня чипы Snapdragon 700-й серии.

Nokia 6.3 еще оснастят экраном PureDisplay с вырезом под фронтальную 16 Мп камеру.

Также модели приписывают четверную основную камеру с оптикой Zeiss, но про разрешение фотодатчиков основной камеры пока ничего не сообщают.

Презентация Nokia 6.3 должна состоятся в третьем квартале 2020 года.