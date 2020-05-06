HMD Global готовит смартфон Nokia 6.3 на базе устаревшего Snapdragon

HMD Global готовит смартфон Nokia 6.3 на базе устаревшего Snapdragon06.05.2020 19:59
HMD Global в 2020 году должна представить много новых смартфонов и среди них должна быть модель Nokia 6.3.
Недавно инсайдеры раскрыли основные характеристики смартфона.
Как оказалось, в его основе будет процессор Snapdragon 670 или Snapdragon 675, а это в данный момент не очень популярные процессоры.
Большинство производителей сейчас стараются устанавливать в свои аппараты среднего уровня чипы Snapdragon 700-й серии.
Nokia 6.3 еще оснастят экраном PureDisplay с вырезом под фронтальную 16 Мп камеру.
Также модели приписывают четверную основную камеру с оптикой Zeiss, но про разрешение фотодатчиков основной камеры пока ничего не сообщают.
Презентация Nokia 6.3 должна состоятся в третьем квартале 2020 года.
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