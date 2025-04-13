HMD Global готовит прощальный выпуск кнопочных телефонов Nokia

HMD Global планирует выпустить новые кнопочные телефоны Nokia в 2025 году перед истечением лицензионного соглашения в 2026 году. Инсайдеры сообщают, что это будет своего рода прощальный тур для бренда.

Предстоящие модели, такие как Nokia 3510 4G и Nokia 5710XA 4G, вернутся к дизайну начала 2000-х. Эти устройства будут простыми кнопочными телефонами для тех, кто предпочитает минимализм или хочет избежать сложных современных приложений.

Модель Nokia 5710XA, выпущенная в 2022 году, имела беспроводные наушники и физические элементы управления музыкой. Ожидается, что обновлённая версия 2025 года будет иметь порт USB-C вместо Micro USB.

Модели Nokia 130 и 150 Music, которые недавно обновили для индийского рынка, будут иметь улучшенные аудио функции, Bluetooth 5.0 и длительное время работы аккумулятора. Nokia 130 Music будет оснащена двумя фонариками, а Nokia 150 Music — камерой и функцией оплаты.

С начала года HMD прекратила продажи смартфонов под брендом Nokia и теперь сосредоточена на создании своей идентичности.

Эти новые телефоны, по сути, являются последней попыткой использовать имя Nokia перед его исчезновением. К марту 2026 года совместный брендинг завершится, закрывая эпоху Nokia.