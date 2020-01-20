HMD Global готовит новый бюджетный смартфон под брендом Nokia

HMD Global зарегистрировала новый бюджетный смартфон Nokia, некоторые технические характеристики которого были опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связи США.

Аппарат под кодовым названием TA-1207 должен выйти на рынок под названием Nokia 1.3.

Исходя из данных опубликованных регулятором, высота и ширина устройств будет 146,56 на 79,46 мм.

Ориентировочно размер дисплея в смартфоне будет 5,8-дюйма. Смартфон получит процессор от Qualcomm (предположительно это будет Snapdragon 215) и аккумулятор на 3000 мАч.

Скорее всего смартфон окажется максимально простым с одинарной основной камерой, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Презентация Nokia 1.3 должна состоятся в первом квартале.

HMD Global кнопочный телефон Nokia 150 оценила в 28 долларов.

HMD Global сняла с производства Nokia 8.1.