HMD Global готовит новый бюджетный смартфон под брендом Nokia

HMD Global готовит новый бюджетный смартфон под брендом Nokia20.01.2020 12:08
HMD Global зарегистрировала новый бюджетный смартфон Nokia, некоторые технические характеристики которого были опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связи США.
Аппарат под кодовым названием TA-1207 должен выйти на рынок под названием Nokia 1.3.
Исходя из данных опубликованных регулятором, высота и ширина устройств будет 146,56 на 79,46 мм.
Ориентировочно размер дисплея в смартфоне будет 5,8-дюйма. Смартфон получит процессор от Qualcomm (предположительно это будет Snapdragon 215) и аккумулятор на 3000 мАч.
Скорее всего смартфон окажется максимально простым с одинарной основной камерой, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.
Презентация Nokia 1.3 должна состоятся в первом квартале.
HMD Global кнопочный телефон Nokia 150 оценила в 28 долларов.
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