Компания HMD Global готовит к выходу новый планшет бренда Nokia

HMD Global, владеющая брендом Nokia, готовит новый планшет, который на глобальном рынке будет предлагаться под названием Nokia T10.

Официально устройство пока не получило название, но источник утверждает, что оно будет именно такой.

В базе FCC планшет Nokia T10 зарегистрирован с каталожным номером TA-1462, и судя по карточке в базе регулятора, планшет получит 8-дюймовый экран и аккумулятор на 5100 мАч.

Источник написал, что планшет будет относится к начальному уровню, но пока неизвестно, какой у него будет процессор и объём памяти.

Ожидается, что Nokia T10 на рынке будет стоить менее 200 евро.