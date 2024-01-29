Главная » Новости

HMD Global допустила утечку информации о первом фирменном смартфоне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 208 Опубликовано

Новый смартфон имеет модельный номер TA-1585, а замечен он был на сайтах компании HMD Global.

HMD Global допустила утечку информации о первом фирменном смартфоне

Однако через время данные и постер были удалены из сайтов, тем не менее постер растиражировали в СМИ, вместе с некоторыми подробностями.

Как написал портал IT Home, новый смартфон от HMD Global с номером TA-1585 получит основную камеру с модулем на 108 Мп. Всего будет доступно два датчика в камере на задней панели.

Также известно о наличии дисплея, разрешение которого составит 1080 × 2400 пикселей. Напомним, что ранее стало известно, что под брендом Nokia больше не будут выпускаться смартфоны, раздел с которыми скоро будет удален из официального сайта.

 

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.