HMD Global допустила утечку информации о первом фирменном смартфоне

Новый смартфон имеет модельный номер TA-1585, а замечен он был на сайтах компании HMD Global.

Однако через время данные и постер были удалены из сайтов, тем не менее постер растиражировали в СМИ, вместе с некоторыми подробностями.

Как написал портал IT Home, новый смартфон от HMD Global с номером TA-1585 получит основную камеру с модулем на 108 Мп. Всего будет доступно два датчика в камере на задней панели.

Также известно о наличии дисплея, разрешение которого составит 1080 × 2400 пикселей. Напомним, что ранее стало известно, что под брендом Nokia больше не будут выпускаться смартфоны, раздел с которыми скоро будет удален из официального сайта.