Hitman: Blood Money осенью выйдет на iOS, Android и Switch

Feral Interactive анонсировала перевыпуск классического стелс-экшена Hitman: Blood Money для мобильных устройств и Nintendo Switch.

Римейк получит интерфейс и управление, адаптированные под сенсорные экраны. Также будет добавлена поддержка контроллеров. Разработчики модернизируют и геймплей — в игру 2006 года внедрят мини-карту, режим зрения Instinct и механики из новых игр серии.

Выход обновлённой версии на мобильные операционные системы намечен на осень. Владельцы Nintendo Switch смогут сыграть в ремейк зимой.